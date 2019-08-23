РИАМО - 23 авг. Свыше 120 тысяч поездок совершили москвичи и гости столицы за год на автобусах ночного маршрута Н11, который следует от станции метро «Китай-город» до столичного аэропорта «Внуково», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пассажиры и работники аэропорта «Внуково» могут добраться до воздушной гавани быстро и с комфортом. При этом они сэкономят свои средства, выбрав городской транспорт вместо такси. Сейчас горожане пользуются автобусами на этом направлении около 350 раз за ночь», – заявил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов.

В августе этого года в Москве запустили еще два ночных маршрута – Н8 и Н9. Они ходят от станции метро «Китай-город» в районы Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево и Алтуфьевский.

Новые маршруты Н8 и Н9 заменили трамваи № 3 и автобусы № 15, данные маршруты перестали курсировать круглосуточно.