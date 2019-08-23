Серпуховско-Тимирязевская линия Московского метро связывает с центром спокойные сонные районы севера Москвы и новомодные жилые кварталы на юге столицы. На «серой» ветке можно встретить золотую молодежь из «Цветного», подвыпивших тусовщиков с Центрального рынка и офисный планктон из «Аннино» и «Алтуфьево». Постоянные пассажиры рассказали РИАМО, за что любят «домашнюю» ветку, и что их возмущает.

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Уступать место бомжам и знакомиться в метро

Роман, 34 года, юрист:

«Хотя я и живу на «серой» ветке, которая не может похвастаться хрустальными люстрами и лепниной на каждой станции, метро для меня – как музей, настоящий памятник архитектуры.

Больше всего я люблю переходить с «Чеховской» на «Тверскую», где стоит памятник Максиму Горькому. Недалеко от него как раз площадка для музыкантов в метро, так что по дороге почти всегда бесплатные концерты, тут и в клуб ходить не надо.

Как-то раз попались забавные ребята, которые играли резиновыми тапочками на трубах и кастрюлях.

Вагоны на «серой» ветке относительно чистые и находиться там приятно, несмотря на давку. Омрачают поездку чаще всего сами пассажиры.

Контингент, конечно, разнообразный – от бабулек до подростков и алкашей. Один раз пьяная компания при качке вагона упала прямо на девушку и ее собаку. В другой раз зашел отвратительный бомж, который так вонял, что пассажиры уступили ему целый вагон».

Павел 45 лет, менеджер по продажам:

«Мое хобби – наблюдать в метро за людьми и знакомиться с ними. За все время жизни в Москве у меня накопилась куча историй о пассажирах с домашней ветки.

Тут я познакомился с художницей-гадалкой, видел, как попрошайки, выйдя из вагона, «отращивали» конечности, и присутствовал при отлове нескольких городских сумасшедших.

Я спускаюсь в метро на станции «Тимирязевская». Из минусов – «советский» рынок у станции и метровые очереди у автоматов для пополнения «Тройки». Поэтому беру проездной на месяц в кассе.

С одной стороны, все это раздражает, особенно с утра. Но с другой, поток спешащих людей заряжает меня энергией на весь день».

Ольга, 20 лет, студентка:

«Как говорит телеведущий Александр Гордон: «Хочешь найти достойного парня – ищи в метро». У меня так и вышло. Он ждал на «Пражской» девушку, а она не пришла. В итоге парень решил отдать букет первой встречной, которой оказалась я.

Эта станция стала для нас символичной – у нас даже есть мечта сыграть там свадьбу.

Из неприятного – ежедневные «пробки» из людей в часы пик на центральных станциях ветки. Некоторые пассажиры, чаще всего это крупные здоровые мужчины, не хотят ждать и прорываются сквозь толпу, как терминаторы, сметая все на своем пути, цепляясь за чужие сумки. Это очень сильно раздражает.

Поезда, которые то и дело замирают посреди тоннеля в перегонах – еще одна порция стресса.

«Серая» ветка на самом деле какая-то мрачная из-за тусклого освещения. Здесь много темных станций и белого камня. Хотя иногда это даже успокаивает, свет не бьет в глаза».

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Вагоны-вытрезвители и опасные поручни

Елена 21 год, секретарь:

«Я живу на станции «Бибирево». В основном местный контингент состоит из работяг, студентов и клерков.

Вечером в пятницу вагоны превращается в вытрезвители: по углам ютятся пьяные товарищи.

И все же, многие жалобы на метро не более чем стереотипы. Тут довольно чисто, иногда ходит охрана и следит за порядком.

А вот с загрузкой поездов есть проблемы. Казалось бы, на почти конечной станции не должно быть утренней толкучки, однако к 8 утра набегает не только офисный планктон, но и приезжие из регионов. Среди пассажиров попадаются хамы, которые, впрочем, есть везде.

Один мужик на весь вагон орал на простывшую девушку, шмыгающую носом.

Не скажу, что наша линия какая-то особо депрессивная. Но суицидники, наверное, не выбирают ветку. Говорят, несколько лет назад какой-то пассажир бросился под поезд у всех на глазах».

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Ольга, 33 года, журналист:

«На мой взгляд, «серая» ветка – одна из наименее загруженных в метро. В последнее время я часто езжу от «Аннино» или «Улицы Академика Янгеля» в центр. Чаще всего в вагоне я сижу даже в часы пик, но не выдерживаю длинные перегоны и выхожу на «кольце», чтобы не делать сложную пересадку на «Боровицкой».

Единственный минус – контингент. Насколько я знаю, где-то в районе «Южной» «квартируются» дальнобойщики, поэтому на этой ветке всегда слежу за сумкой. Очень люблю ездить от «Парка культуры» до «Полянки» в фитнес-клуб или на «Цветной бульвар» в торговый центр, так как остановок на этом участке мало.

А недавно у меня впервые возникло желание написать жалобу на метро. В прошлую субботу при спуске на «Чеховскую» я поранила руку о поручень эскалатора. Будьте здесь осторожнее! Я не успела заметить, какая проблема была с поручнем, но, когда спустилась вниз, увидела на ладони порезы и кровь.

Я постучалась в окошко к дежурной по эскалатору, но бабуля лишь пожала плечами, мол, мы знаем об этом!

В целом, мне кажется, что Серпуховско-Тимирязевском линия спокойная, но какая-то безликая – особых красот на станциях нет».

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Тусоваться на «Цветном» и узнавать погоду в метро

Светлана 61 год, пенсионерка:

«Проезд в метро у меня бесплатный, так что я с удовольствуем пользуюсь этой возможностью, чтобы посещать музеи и гулять по городу. Конечно, стараюсь это делать не в часы пик – пусть люди спокойно доедут на работу.

Больше всего меня завораживает архитектура в метро. Например, на «Чертановской» - величественные белые колонны, за счет чего станция напоминает этаж «сталинки» под землей. Правда, там всегда шныряют какие-то криминальные элементы, так что я держу сумку перед собой и стараюсь не доставать телефон.

Еще мне нравится, что в вагонах появились экраны, где крутят интересные новости и исторические факты.

Благодаря экранам молодежь хоть иногда «отлипает» от своих телефонов и узнает что-то новое.

Я же всегда могу посмотреть прогноз погоды».

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Николай 16 лет, школьник:

«Я часто тусуюсь на станции «Цветной бульвар». Там удобный выход в город, который ведет к ТЦ «Цветной» и к Центральному рынку, где мы зависаем с друзьями ради бесплатных концертов.

Там тусит вся золотая молодежь. Если взгляд наметан, то на станции можно заметить парней и девчонок в брендовых вещах.

Неуютно себя чувствуешь среди дорогих кроссовок и стаканчиков «Старбакс» в своей «бершке».

Сама станция «Цветной бульвар» тоже очень красивая и позитивная из-за разноцветных витражей».

Первый wi-fi и поезд со сквозным проходом

Дарья, 25 лет, редактор:

«Я езжу по Серпуховско-Тимирязевской линии каждый день – она очень удобная, по сравнению, например, с «фиолетовой», где я работаю. До закрытия на ремонт перехода с «Севастопольской» на «Каховскую» было вообще идеально, можно было переходить на «зеленую» и «салатовую» ветку. Этот переход был как такой местечковый аналог МЦК. Сейчас у пассажиров «серой» ветки на юге остается пересадка на Бутовскую и Калужско-Рижскую линии.

Я живу на Бутовской ветке и езжу в центр через «серую». Очень удобно, что «серая» и «рыжая» линии уже лет пять пересекаются через Бутовскую. Чтобы добраться с юга «серой» на юг «рыжей», уже не надо ехать на автобусе или через центр, как раньше.

До того, как связали «серую» и «рыжую» ветку, я добиралась до учебы почти два часа, а после открытия Бутовской время в пути сократилось почти вдвое.

Сравнивая «серую» и «рыжую» ветки, по которым я чаще всего и катаюсь, могу сказать, что вай-фай на «серой» работает лучше, там чаще ездят новые поезда с кондиционерами. Кстати, у нас на «серой» ветке раньше появился wi-fi и поезда со сквозным проходом «Ока», которые пустили еще в 2015 году, задолго до появления поезда «Москва», которым все так радуются».

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Ездить на «Хлебозавод» и не любить Чертаново

Кира, 36 лет, ювелир:

«У меня Серпуховско-Тимирязевская линия ассоциируется со станцией «Боровицкая», где находится Дом Пашкова и Ленинская библиотека, «Винзаводом» на «Дмитровской» и станцией «Чертановская», где мне доводилось бывать.

Как-то мне нужно было поехать на «Чертановскую», где жил мой ухажер. Мне там настолько не понравилось, что мы с парнем быстро расстались.

Из того, что бесит – чтобы попасть с «красной» ветки на «серую», нужно сделать двойной переход через «Арбатскую».

Вообще-то я живу по соседству, на «рыжей» ветке в районе ВДНХ и считаю ее одной из самых благополучных в метро. А мой друг, который с рождения жил на «Тимирязевской», а потом съехал от родителей к бабушке на «Ботанический сад», всегда жаловался, что это деревня по сравнению с «Тимирязевской». В итоге он вернулся и снял квартиру именно на «серой» ветке.

Раньше пассажиры «серой» ветки были в шоколаде, потому что могли прямиком доехать до ВДНХ на монорельсе от «Тимирязевской». К сожалению, его хотят свернуть и катать туристов».

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