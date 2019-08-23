РИАМО - 23 авг. Самым бюджетным вариантом для подарка учителю в День знаний будет букет из сезонных цветов, цены на такие цветочные композиции начинаются от 700 рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру».

«Самым бюджетным вариантом будут букеты из сезонных цветов, в частности, георгинов, гладиолусов, хризантем, которые можно в составе 3-5 цветков сделать объемными и пышными за счет зелени и техники упаковки. Можно даже один крупный цветок преподнести за счет декора и современной техники упаковки так, что он будет смотреться гармонично, ничем не уступая по красоте сборному букету. Цена букета из сезонных цветов составит 700-1000 рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дорогими окажутся букеты из экзотических или несезонных цветов, например, пионов, а также из французских роз.

«Потолка цен нет, все зависит от политики конкретного магазина, а также все ограничивается запросами и фантазией клиента», - отметил собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что накануне Дня знаний цены на некоторые виды цветов могут вырасти до 40%. Обычно дорожают отдельные сорта альстромерии и лизиантуса, а также подмосковные розы.