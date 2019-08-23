РИАМО – 23 авг. Свыше 700 московских пар поженятся в день «трех девяток» – 19 сентября (19.09.2019), свадебные церемонии пройдут во дворцах бракосочетаний и 28 отделах ЗАГС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Свадебный бум ожидается в столице в день «трех девяток» – 19 сентября (19.09.2019). Органы ЗАГС приняли более 700 заявлений от желающих связать себя узами брака в эту этот день. При этом традиционно четверг не пользуется популярностью у столичных молодоженов», – говорится в сообщении.

Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова отметила, что обычно по четвергам торжественные церемонии регистрации проводят лишь во дворцах бракосочетания. Но для этой красивой даты сделано исключение – 19 сентября торжественные церемонии проведут в 28 отделах ЗАГС Москвы.

«Изменения в режим работы введут по просьбам горожан, которые решили пожениться в этот день. Кроме вальса Мендельсона для молодоженов прозвучат особые поздравления», – дополнила Ефремова.

По ее словам, необычные и праздничные даты пользуются популярностью у горожан, которые решили создать семью. Так, в прошлом году в день «трех восьмерок» – 18 августа – браки заключили более тысячи пар.

Пожениться в торжественной обстановке 19 сентября молодожены смогут во всех отделах ЗАГС Москвы, кроме Кунцевского, Митинского, Ухтомского, Замоскворецкого и Люблинского. Стремление связать день регистрации брака с особой датой – давняя традиция московских молодоженов. Чаще всего пары выбирают дни больших праздников, когда улицы украшены открытками и цветами, а по всему городу проходят спектакли, концерты и ярмарки.

В числе востребованных дат, например, День города, который в этот раз отмечается 8 и 9 сентября. В прошлом году к нему приурочили свадьбы более 1,8 тысячи пар. Также молодожены часто выбирают дни накануне праздника Красная горка (более 500 пар в этом году). Еще один популярный праздник – День семьи, любви и верности (свыше 1,3 тысячи пар).

Московские ЗАГСы меняются по желанию горожан и расширяют перечень своих услуг. Так, в этом году стало больше необычных площадок для свадеб. Выездные церемонии начали проводить в Московском планетарии, Останкинской телебашне, «Москвариуме», на стадионе «Спартак», в «Лужниках» и в других знаковых местах столицы.