РИАМО - 23 авг. Накануне Дня знаний цены на некоторые виды цветов в Москве и Подмосковье могут вырасти до 40%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании по доставке цветов «Флорист.ру».

«Среднюю цену высчитывать нецелесообразно: кто-то скидывается всем классом и покупает букет за 10-30 тысяч рублей, а кто-то ориентируется на небольшие бюджетные сезонные букеты. В прошлом году к концу августа на некоторые цветы цены выросли значительно: на отдельные сорта альстромерии до 30%, а лизиантуса - до 40%. Что касается подмосковных роз, то в прошлом году цена на них в день 1 сентября выросла примерно на 10%», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году ожидается похожая ситуация с ростом цен на цветы.

Собеседник агентства также отметил, что некоторые компании могут удерживать цены на прежнем уровне, однако другие вынуждены поднимать розничные цены вслед за ростом закупочных.

«Не стоит исключать того, что цены могут вырасти значительно у некоторых продавцов в сам праздник, поэтому хочется порекомендовать делать заказ заранее и не откладывать покупку на утро 1 сентября», - заключил собеседник агентства.