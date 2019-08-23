РИАМО - 23 авг. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем поднимется до 23 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обуславливаться восточной периферией гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса, по области 18-23 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что температура, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. В такие дни лучше больше бывать на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны.