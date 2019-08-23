РИАМО - 23 авг. День государственного флага России отметили «Триколор-концертом» в подмосковном Одинцове, праздник прошел с участием звезд российской эстрады, сообщается в Instagram-акаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мы хотим, чтобы праздник стал поводом задаться вопросом – насколько достоверны наши знания о драматическом пути, который прошла наша страна, о людях, определивших ход истории. Сегодняшний день должен вдохновить нас открыть книгу – это может быть Карамзин или современный исследователь – и начать увлекательное путешествие в российскую историю», – сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Праздничная программа концерта состояла из трех частей по аналогии с цветами флага России. «Белую» часть открыл актер и певец Антон Макарский, в «синей» выступил оперный певец Алексей Татаринцев, в «красной» – актер театра и кино Гоша Куценко.

Портреты выдающихся личностей России украшали концертный зал. В их числе – Александр Пушкин, Лев Толстой, Константин Станиславский, Петр Чайковский, Владимир Высоцкий, Петр I, Дмитрий Менделеев, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Лев Яшин, Александр Суворов.

Праздничные мероприятия по случаю Дня российского флага прошли во многих муниципалитетах региона. В селе Дединово городского округа Луховицы прошел музыкально-танцевальный флешмоб с 70 флагами России. Населенный пункт считается родиной российского флага – здесь триколор впервые был поднят на флагштоке корабля «Орел».

Жителей Люберец поздравил народный артист России Александр Серов, в Трехгорке Одинцовского городского округа выступил заслуженный артист РФ Денис Майданов. До 24 августа в подмосковных отделениях МФЦ все желающие могут получить значки с государственным символом.