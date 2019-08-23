РИАМО - 23 авг. Подмосковным родителям напомнили, каким параметрам должны соответствовать школьные учебники и портфели, так, вес школьных ранцев для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Родителям напомнили основные требования безопасности, предъявляемые к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков.

«Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплета, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления», — говорится в сообщении.

Особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения.

«Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения. Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки», — добавляется в сообщении.

Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. Максимальный вес учебника не должен превышать: 300 граммов — для первых – четвертых классов, 400 граммов — для пятых – шестых классов, 500 граммов — для седьмых – девятых классов, 600 граммов — для 10-11 классов.

Сейчас важной проблемой является формирование и сохранение красивой фигуры и правильной осанки. Для этого важно правильно выбрать ранец или портфель. Так, маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий для обучающихся начальных классов не должен превышать 700 граммов и для обучающихся средних и старших классов – не более 1 тысячи граммов.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине и равномерное распределение веса.

Длина (высота) портфеля для ученика начальной школы должна составлять 300-360 миллиметров, высота передней стенки – 220-260 миллиметров, ширина – 60-11 миллиметров, длина плечевого ремня – не менее 600-700 миллиметров, ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 – 450 миллиметров) – не менее 35 – 40 миллиметров.

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 миллиметров.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов.