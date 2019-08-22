РИАМО - 22 авг. Управление Росреестра по Московской области зарегистрировало более 50 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), этот результат на 7,5% превысил аналогичный показатель в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Подавляющее количество договоров заключили физические лица, их доля в общем числе составила 88%. В 2018 году их было 96%. За июль текущего года граждане заключили 5,8 тысячи таких соглашений, что на 9,6% превышает итог прошлого года – 6,42 тысячи ДДУ. В июле, по сравнению с прошлым месяцем, количество заключивших такие договора поредело на 39%.

«Рост количества договоров участия в долевом строительстве в июне на 44,2% и затем снижение в июле могут быть обусловлены переходом рынка недвижимости на работу по новым правилам. С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения законодательства в сфере долевого строительства», — прокомментировала статистику руководитель подмосковного Росреестра Татьяна Громова.

Она добавила, что по этой причине гражданам, причастным к строительной отрасли, потребуется некоторое время, чтобы переформировать свою работу под новые условия, однако в ближайшие месяцы ситуация снова придет в норму.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля этого года застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы могут достроить по старым правилам финансирования.