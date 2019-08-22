РИАМО - 22 авг. В четверг сертификаты на жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека» получили 55 подмосковных педагогов, всего за три года сертификаты вручили более чем сотне педагогических работников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Еще 55 подмосковных педагогов получили сегодня сертификат на жилищную субсидию по программе «Социальная ипотека». Среди них 28 учителей, 16 воспитателей и 11 молодых педагогов», — сказала Забралова.

Она добавила, что программа работает в Подмосковье с 2016 года. За 3 года сертификаты получили более сотни педагогических работников.

Забралова напомнила, что, по программе, государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только погашать проценты по кредиту.

«Сначала на сертификаты могли претендовать учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики и английского языка, имеющие трудовой стаж не менее 5 лет. <…> С 2018 года в программе участвуют и воспитатели детских садов. А с этого года претендовать на получение свидетельства уже дополнительно могли учителя биологии и физики, в том числе молодые специалисты», – рассказала Забралова.

Кандидат должен быть не старше 45 лет, молодой специалист - не старше 35 лет, он также должен показывать высокие результаты профессиональной деятельности.

«Еще одно важное условие – участник программы должен будет проработать в выбранной образовательной организации региона не менее 10 лет. Программа показывает свою эффективность, поэтому реализация такой формы поддержки педагогов продолжится», — уточнила Забралова.

Она заключила, что в этом году вручат 90 сертификатов, до конца августа все заявленные специалисты получат свидетельства, а в следующем увеличат квоту до 110.