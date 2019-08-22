РИАМО – 22 авг. Жители Московской области на встречах по вопросам подключения к газу, которые проведут в регионе с 23 по 31 августа, смогут задать вопросы по установке оборудования и заключению договоров на техническое обслуживание, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Специалисты «Мособлгаза» проведут встречи с жителями населенных пунктов Подмосковья по вопросам газификации в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

«В ходе встреч жители Подмосковья могут задать любые вопросы, касающиеся процедуры подключения к газу, приобретения и установки газового оборудования, заключения договоров на техническое обслуживание и другие интересующие вопросы», – отмечается в сообщении.

Мероприятия с жителями проводятся в соответствии с графиком.

О времени и месте проведения встреч можно уточнить по телефонам филиалов, а также по горячей линии «Мособлгаза»: 8(800)200-24-09.

Так, 23 августа в 14:00 встречу организует «Красногорскмежрайгаз». Мероприятие состоится по адресу: городской округ Шаховская, деревня Назарьево, около здания магазина. А 24 августа в 13:00 «Коломнамежрайгаз» проведет аналогичный семинар по адресу: городской округ Луховицы, СНТ «Солнечный берег».

Помимо этого, 31 августа в 11:00 «Подольскмежрайгаз» организует встречу с гражданами по адресу: поселок Любучаны, улица Спортивная дом 17А, Дом культуры. В 2019 году АО «Мособлгаз» газифицирует 50 населенных пунктов в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». На сегодняшний день построено и сдано в эксплуатацию 18 объектов.