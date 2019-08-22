РИАМО - 22 авг. На дорогах Чехова прошел рейд должников по исполнительному производству, судприставам удалось остановить мужчину с задолженностью 800 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Мониторинг судприставы провели совместно с представителями МРЭО ГИБДД №1 по округу Чехов, ИФНС по округу Чехов, Госадмтехнадзора и АО «Мосэнегросбыт». Всего участники рейда остановили 150 машин, среди которых выявили 55 должников. С них взыскали 70 тысяч рублей, которые они выплатили на месте через переносной банковский терминал.

«Автомобиль (водителя с задолженностью на 800 тысяч рублей – ред.) подвергся аресту и оставлен должнику на ответственное хранение. В случае непогашения задолженности транспортное средство передадут на оценку, а в дальнейшем на принудительную реализацию», — говорится в сообщении.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области регулярно проводит подобные мероприятия вместе с представителями смежных структур.