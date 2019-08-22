РИАМО - 22 авг. В Московской области закуплено необходимое оборудование для аудиозаписи судебных заседаний, сотрудников обучили, для них составили инструкции, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.

«С 1 сентября вступают в силу изменения законодательства, обязывающие суд вести аудиозапись протоколов открытых судебных заседаний. В системе арбитражных судов аудиопротоколирование используется уже давно, с 2010 года. Теперь и в судах общей юрисдикции появилось такое обязательное требование», — говорится в сообщении.

От нововведения ожидается положительный результат. Аудиозапись заседания будет дисциплинировать и судей, и участников процесса. Количество замечаний на протокол и жалоб граждан на поведение судей в судебном заседании значительно сократится.

Запись протоколов оценивается управлением как еще один шаг на пути к открытости судебной власти, которая является самой закрытой ветвью власти в стране.