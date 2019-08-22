РИАМО – 22 авг. Свыше 97% посетителей оценили на отлично работу сотрудников столичных центров госуслуг «Мои документы», с начала 2019 года в центрах стали помогать и при трудоустройстве, в четверг «Моим документам» исполнилось восемь лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более четырех миллионов лайков поставили москвичи сотрудникам центров «Мои документы». Их работу оценили на отлично свыше 97 процентов посетителей. 22 августа центрам «Мои документы» исполняется восемь лет. На протяжении восьми дней в центрах можно будет получить необходимые услуги под живую музыку», – говорится в сообщении.

Артисты будут попеременно выступать в 18 офисах, включая флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ. Во всех 130 центрах горожанам предложат поучаствовать в викторинах на знание жизни столицы и истории развития сферы госуслуг в Москве. Кроме того, посетителям будут раздавать сувениры.

С момента появления первого центра госуслуг правительство Москвы и руководство центров «Мои документы» успешно реализовали множество смелых и полезных идей.

«Сеть центров по многим показателям стала мировым лидером в сфере предоставления государственных услуг. В Москву приезжают делегации из разных стран, чтобы познакомиться с уникальной концепцией и впоследствии использовать инновационные решения», – дополняется в материале.

Еще в 2011 году в городе находилось 1,2 тысячи приемных органов власти.

Они работали по отличным друг от друга графикам. Сейчас более 260 видов услуг можно получить в центрах «Мои документы». 98% их них предоставляют по экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от места прописки или регистрации в Москве.

Офисы расположены в каждом районе и работают без перерывов и выходных. За прошедший год к предоставляемым услугам добавилось порядка 100 новых.

С начала 2019 года в офисах «Мои документы» стали помогать и при трудоустройстве.

«Сотрудники территориальных отделов центра занятости населения прошли переподготовку в учебном центре «Мои документы» и переехали в комфортные офисы, чтобы горожане могли быстрее и удобнее получать услуги в одном учреждении», – разъясняется на сайте.

Перед Днем Победы «Мои документы» запустили проект «Москва – с заботой о ветеранах». Теперь более 60 тысяч ветеранов могут получить необходимые услуги на дому, номер мобильного телефона руководителя центра своего района всегда находится у них под рукой.

Кроме того, в центрах госуслуг заботятся о здоровье посетителей. Весной здесь прошли акции по борьбе с курением и гипертонией. После этого в каждом офисе «Мои документы» появились тонометры.

Сотрудники центров принимают участие в проекте «Здоровая Москва» столичного департамента здравоохранения. Они помогают посетителям павильонов разобраться в организационных вопросах прохождения обследований, консультируют о госуслугах и рассказывают о популярных городских проектах.

Пять месяцев назад директор центров госуслуг Ольга Фефелова и руководитель Главархива Ярослав Онопенко объявили о начале акции «Москва – с заботой об истории».

Горожане передали на хранение столице более четырех тысяч документов и вещей времен Великой Отечественной войны. Теперь в 20 офисах «Мои документы» работают выставки проекта «Город великих людей». Они организованы совместно с департаментом труда и социальной защиты населения.

В центрах госуслуг и флагманских офисах регулярно проходят лекции и мастер-классы. Благодаря этому «Мои документы» стали центрами притяжения.

В декабре 2018 года на ВДНХ открылся Дворец госуслуг. В нем можно, помимо прочего, зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости, расположенные в любом субъекте РФ.

Сотрудники центров госуслуг знают, что важно рассматривать любой вопрос с позиции посетителя. В офисах действует проект «Искренний сервис». Специалистов учат делать больше, чем положено по инструкции, – начиная от искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой.

Центры госуслуг работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.