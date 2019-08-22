РИАМО - 22 авг. В Молодежном по случаю Дня Государственного флага России прошел массовый митинг, который завершился торжественным маршем военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Торжественное мероприятие началось в 10:00. Глава городского округа Молодежный Виктор Юткин напомнил собравшимся, что государственный флаг является символом национальной независимости, гордости и патриотизма.

«Мы все обязаны хранить верность государственному символу и защищать его неприкосновенность. От всей души поздравляю вас с этим праздником», — сказал Юткин.

Командир воинской части 33790 Юрий Красноборов поздравил личный состав с Днем флага и напомнил о важности государственных задач, стоящих перед военнослужащими.

На митинге выступил депутат Совета депутатов городского округа Сергей Соломахин. Воспитанники детского сада прочитали стихи. В небо над Молодежным взлетели воздушные шары цвета российского триколора. Завершился митинг торжественным маршем военнослужащих.

История флага началась еще в XVII веке в селе Дединово в Луховицах. Здесь в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича соорудили первую государственную судостроительную верфь. Голландские и русские мастера построили первый русский военный корабль «Орел».

В 2019 году флагу России исполняется 350 лет. Первое упоминание о трехцветных стяге встречается в указах от 1669 года. Историки сходятся во мнении, что впервые такой флаг был поднят над военным корабле «Орел», спущенном на воду в деревне Дединово в Луховицах.