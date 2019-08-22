РИАМО – 22 авг. «Нулевой» чердак на Страстном бульваре превратят в арт-пространство, небольшая площадь объекта является плюсом и позволяет воплотить креативные идеи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне в мегаполисе прошел аукцион по продаже чердака №0, расположенного на Страстном бульваре в доме 1930-х годов постройки.

«Победитель торгов собирается создать в помещении арт-пространство», – сказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

Он дополнил, что семь предпринимателей претендовали на право купить «нулевой» чердак.

«Хотя нежилые помещения напрямую у Москвы чаще всего приобретают под размещение ритейл-объектов, разнообразие городских предложений позволяет воплотить в жизнь и более креативные идеи. Победители городских торгов открывали в помещениях антикафе, необычные книжные или антикварные галереи и другие объекты», – перечислил Дегтев.

В ходе аукциона цена за чердак площадью 27 квадратных метров выросла почти в три раза – с 2,7 до 7 миллионов рублей.

Победитель торгов рассказал, что искал помещение для воплощения проекта, который посвящен темам осознанного потребления, ответственного подхода к проблемам экологии и экономии ресурсов.

«Чердак привлек наше внимание уникальным местоположением: исторический центр Москвы, пять минут ходьбы от сада «Эрмитаж» и 15 минут – от Красной площади. Особого внимания заслуживает интересная и сложная геометрия пространства», – поделился новый владелец помещения.

Он подчеркнул, что небольшая площадь объекта является плюсом и позволяет не только воплотить чудеса дизайнерского искусства, но и бросить вызов устоявшимся стандартам потребления.

«Совместно с известными архитекторами мы будем заниматься разработкой концепции, основными принципами которой являются комфорт, эргономика, мультифункциональность, экологичность», – заверил владелец.