РИАМО - 23 авг. Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 12-й раз начнется в Москве в пятницу, на нем выступят лучшие оркестры со всего мира, сообщается на официальном сайте фестиваля.

«Программа фестиваля «Спасская башня» всегда очень насыщенная и разнообразная. Зрителей ждет военная, народная и классическая музыка, они могут увидеть впечатляющие военные парады и удивительные танцевальные шоу, стать свидетелем ярких выступлений и перформансов с применением современных спецэффектов», — говорится в сообщении.

Каждый год фестиваль посещают около 75 тысяч человек. В дни проведения мероприятий «Спасской башни» ежедневно на Красной площади проходят около 500 тысяч человек.

Во время фестиваля зрители смогут увидеть театральные элементы, световые инсталляции и грандиозные салюты. Для юных гостей будет работать детский городок и пройдет фестиваль «Спасская башня детям».

Фестиваль завершится 1 сентября.