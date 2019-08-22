РИАМО - 22 авг. Компания Parter.Ru запустила продажу мобильных билетов на МАКС – 2019 в подмосковном Жуковском, для прохода на территорию достаточно будет поднести мобильное устройство к считывателю, сообщается на сайте авиасалона.

В формате, оптимизированном для смартфона, можно будет приобрести входные билеты, за исключением билетов льготной категории, приобретаемых непосредственно перед входом на территорию выставочного комплекса.

«Мобильный билет – электронный формат документа, содержащий баркод для сканирования с экрана телефона. При приобретении билета покупатель сохраняет изображение с уникальным кодом в Apple Wallet либо в совместимой программе на Android, или сохраняет скриншот с кодом в фотогалерее своего телефона», — говорится в сообщении.

Для прохода на территорию выставочного комплекса достаточно поднести мобильное устройство, на экране которого выведен баркод, к считывателю, установленному на входе.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.