РИАМО - 22 авг. В Москве утвердили обвинительное заключение в отношении двоих мужчин из Омской области, одному из которых 31, а второму 41 год, их обвиняют в убийстве двух человек и угоне автомобиля, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Преступления были совершены 4 февраля 2018 года. По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки в недостроенном таун-хаусе в жилом комплексе на территории поселения Сосенское города Москвы. Там у двоих мужчин произошел конфликт. Завязалась драка, к которой присоединились еще два человека.

«Дерущийся обвиняемый позвал на помощь второго обвиняемого, который обхватил одного из потерпевших за туловище, а он в это время нанес ему не менее 40 ударов арматурой по голове, от чего мужчина скончался. После этого он нанес по голове другого потерпевшего не менее 27 ударов арматурой, а также воткнул в глаз карандаш, от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении.

После этого сообщники выбежали из недостроенного здания и угнали машину одного из убитых. Стоимость авто составляла 240 тысяч рублей.

Позже их все же задержали и возбудили уголовные дела по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц» и 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Недавно расследование было завершено. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направили на рассмотрение в Московский городской суд.