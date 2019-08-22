РИАМО - 22 авг. В деловом центре «Москва-сити» одна из башен, «Эволюция», вечером в четверг окрасилась в цвета российского триколора, передает корреспондент РИАМО.

Художественная подсветка засияла на фасаде башни-спирали в 21:00. Высота «флага», как и самого небоскреба, - 246 метров.

Кроме того, вечером в четверг такая же подсветка украсила дома-книжки на Новом Арбате.

День Государственного флага Российской Федерации, или День флага России, отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Для жителей Москвы в парках и общественных пространствах подготовили массу мероприятий: концерты, флешмобы, квесты. Центральным событием станет праздничный концерт 24 августа на проспекте Академика Сахарова.