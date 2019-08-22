РИАМО - 22 авг. Ограничения движения, которые вводили из-за закрытия участка Сокольнической линии столичной подземки, начали снимать, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

В четверг досрочно открыли девять станций Сокольнической линии метро, которые закрывали из-за строительства Большой кольцевой линии.

«Уже открыты съезды с улицы Адмирала Корнилова, с Ленинского проспекта на улицу Островитянова и с улицы Островитянова на Ленинский проспект, с проспекта Вернадского на улицу Косыгина, а также с Университетского проспекта на улицу Косыгина», — говорится в сообщении.

С 18 августа для пассажиров были закрыты станции Сокольнической линии: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Предполагалось, что станции откроют 24 августа.

Ограничения движения вводились для того, чтобы отдать приоритет компенсационным автобусам, которые курсировали от закрытых станций метро.