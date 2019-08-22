РИАМО – 22 авг. Служба заказа такси «М.Такси» подала в суд иск к незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Исковое заявление с требованием возместить ущерб от незаконных митингов в Москве было зарегистрировано 22 августа.

Истцом выступает ООО «М.Такси коммуникации». Иск был подан в связи с простоем транспортных средств во время несанкционированных митингов так называемой оппозиции 27 июля и 3 августа», — говорится в сообщении.

Не согласованный властями столицы митинг по допуску всех кандидатов в депутаты Мосгордумы к выборам прошел 27 июля на Тверской улице. По данным ГУ МВД России по столице, в этот день за различные правонарушения на несогласованной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

На несогласованной акции 3 августа задержали около 600 человек.

Ранее столичный метрополитен также подал иск в отношении Алексея Навального, Любови Соболь и других оппозиционеров.