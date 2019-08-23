РИАМО - 23 авг. Российский автобренд Aurus откроет свой первый шоурум в одном из небоскребов «Москва-Сити» в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аурус».

«23 августа состоится открытие галереи Aurus – официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России», – говорится в сообщении.

Экспозиционная галерея станет местом общения с представителями прессы и публичной сферы, а также проведения ключевых мероприятий бренда Aurus.

Aurus – российская марка представительских автомобилей, которая была разработана по проекту «Единая модульная платформа» (проект «Кортеж»). Aurus разработан по заказу Минпромторга РФ конструкторским бюро НАМИ, он объединил в себе самые передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности.

Название Aurus образовано за счет слияния начала слов Aurum (золото) и Russia (Россия). Кроме седана, представленного в 2018 году, создается целая линейка автотранспортных средств: лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл.