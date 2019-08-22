РИАМО – 22 авг. Студенты Московского физико-технического института заняли третье место в спринте и забеге с препятствиями на соревнованиях по робототехнике в Корее, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Долгопрудный.

Ребята, которые занимаются робототехникой, с 11 по 16 августа посетили город Чханвон в Южной Корее.

«Там прошел чемпионат мира по робототехнике FIRA 2019. Команда долгопрудненцев «Старкит» заняла третье место в соревнованиях «Спринт» и «Забег с препятствиями» в лиге Hurocup AdultSize», – отмечается в сообщении.

В лиге Hurocup (Humanoid Robot Cup) одаренные студенты создают конструкцию и программное обеспечение для роботов-гуманоидов.

«Благодаря этому робот в автономном режиме может добраться до финиша по прямой – в этом и есть суть забега «Спринт». В соревновании же «Забег с препятствиями» робот должен на пути к финишу преодолеть препятствия в виде ям и стен. Наши роботы справились с заданием на отлично», – поясняется в материале.

Руководитель команды, доцент кафедры теоретической механики и старший научный сотрудник лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Сергей Семендяев рассказал, что помимо программной составляющей, представители Подмосковья улучшили физическую конфигурацию робота.

«В том числе, увеличили размеры, чтобы перейти из разряда KidSize в AdultSize. Это новый и перспективный для нас уровень – чем больше робот, тем сложнее им управлять. Мы готовимся к каждому соревнованию и постоянно придумываем что-то новое для совершенствования роботов и достижения высоких результатов. Ключевую роль играет финансовая, технологическая и стратегическая поддержка и усердный труд каждого участника команды», – подчеркнул Семендяев.