РИАМО - 22 авг. В городском округе Ступино сертификат на региональный материнский капитал получили 3507 семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Программа региональный «Материнский капитал» распространяется на семьи, ребенок в которых был рожден или усыновлен в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года», — говорится в сообщении.

Право на получение материнского капитала возникает со дня рождения или усыновления второго и последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка, при наличии регистрации на территории Московской области на момент рождения ребенка. Оно может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления второго и последующих детей.

Региональный материнский капитал можно потратить на образование ребенка и улучшение жилищных условий.

На сегодняшний день средствами регионального материнского капитала уже воспользовалась 901 семья.

Заявление на распоряжение маткапиталом можно подать, не выходя из дома с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области или обратившись на прием в Ступинское управление социальной защиты населения.