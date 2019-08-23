РИАМО - 23 авг. Круглый стол для представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья по вопросам подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям области пройдет в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса смогут задать интересующие вопросы специалистам и руководителям «Мособлгаза», – отмечается в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00. Площадкой для его проведения станет здание АО «Мособлгаз» (1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б).

Заявки на участие принимались до 14 августа.

«Мособлгаз» проводит встречи с предпринимателями с 2014 года, за это время их круглые столы посетило более 2 тысяч предпринимателей Московской области.