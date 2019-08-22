РИАМО - 22 авг. В Подмосковье начала работать новая система оповещения управляющих организаций о заявках жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

«Принцип функционирования данной системы заключается в том, что ответственным сотрудникам управляющих организаций на телефон ежедневно раз в три часа с 9:00 до 21:00 (пять раз в день) поступают СМС-оповещения о заявках, находящихся в статусе «Новая», «Срок превышен», «Требуется доработка (с просрочкой)», указывается также и сроки исполнения заявок», – говорится в сообщении.

По состоянию на 22 августа к системе подключено 596 ответственных сотрудников УК, работающих на территории Подмосковья.

По словам руководителя Госжилинспекции Ольги Фединой, автоматизация процесса оперативной доставки информации из ЕДС позволила повысить качество и скорость работы УК, а также наиболее эффективно контролировать работу с заявками граждан, поступающими в службу.

«Ярким примером является то, что в период с 12 по 18 августа 2019 года в системе ЕДС МО из 3793 поступивших заявок только одна заявка не была своевременно принята в работу управляющей компанией, что составляет всего 0,03% не исполнения заявок», – подчеркнула Федина.

Данная заявка касалась деятельности управляющей организации ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» по управлению домом №33 по улице Первомайская в Долгопрудном. Жители жаловались на наличие несанкционированных надписей, рисунков, рекламы на фасаде их многоквартирного дома.

Поскольку обращение не было своевременно принято управляющей организацией в работу, вопрос передали под контроль Госжилинспекции со сроком устранения нарушения 28 августа.