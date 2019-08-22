РИАМО – 22 авг. Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, здесь посетители смогут встретиться с ведущими издателями и писателями России и зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Ярмарка совпадает с празднованием Дня города Москвы и интегрирована в его программу мероприятий как самая литературная площадка столицы. В 2021 году в Москве появится новая Международная ярмарка детской книги, совместный проект ММКВЯ с главным в мире смотром литературы для юных читателей – Болонской ярмаркой детской книги.

«Очередной шаг в подготовке этого проекта – выставочная и профессиональная программа для издателей, иллюстраторов, библиотекарей, представителей торговых сетей и других специалистов по детской литературе, подготовленная в рамках ММКВЯ в коллаборации с болонскими коллегами. Почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки станет Республика Беларусь, специальный гость – Всемирная столица книги 2019 года - Шарджа, один из трех крупнейших эмиратов ОАЭ», – говорится в сообщении.

Свои книги на форуме представят 33 страны, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Китай, КНДР, Колумбия, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Пакистан, Польша, Сербия, Сингапур, Сирия, Турция, Франция, Эстония, Южная Корея, Япония. А также гости из Содружества независимых государств (СНГ): Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

«Читатели встретятся с такими писателями и поэтами, как Дмитрий Быков, Сергей Беляков, Оксана Васякина, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Эдуард Веркин, Алиса Ганиева, Андрей Геласимов, Денис Драгунский, Дарья Донцова, Александра Маринина, Евгения Некрасова, Захар Прилепин, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Андрей Рубанов, Галина Рымбу, Алексей Сальников, Шамиль Идиатуллин, Булат Ханов и многими другими», – перечисляется в материале.

Программа мероприятий двух основных площадок ярмарки в этом году сформирована вокруг актуальных и непростых вопросов современности для рассмотрения и анализа важнейших проблем прошлого, настоящего и будущего – не только России, но и всего мира.

Так, например, на круглом столе «Феминизм и книгоиздание: новая этика» издательницы и издатели, авторки и авторы феминистской литературы обсудят текущую литературную ситуацию и идеологические изменения, которые в ней происходят. Известная фемактивистка, преподавательница НИУ ВШЭ Дарья Серенко пригласит к диалогу поэтку, лауреатку премии «Лицей» Оксану Васякину, писательницу и феминистку Евгению Некрасову, писательницу, общественную активистку Алису Ганиеву и других.

Из Парижа на ярмарку прилетит писатель Фредерик Бегбедер, чтобы рассказать о книжной серии с произведениями французских авторов «Коллекция Бегбедера», которая выйдет в России, а также устроить премьеру специально для гостей книжного смотра – новый фильм «Элефант» о жизни писателя, в котором Бегбедер сыграл издателя.

Представители Белоруссии не просто представят последние книжные новинки, но и проведут презентации издательских проектов, которые посвящены важным датам в истории страны: Году малой родины в Республике, 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков и совместных проектов писателей двух стран. В частности, гости смогут познакомиться и приобрести такие издания, как «Адреса русской литературы в Беларуси. Адреса белорусской литературы в России».

В рамках деловой программы состоятся торжественные церемонии награждения победителей ежегодного национального конкурса «Книга года», Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» и Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги».

Пройдут конференции «Законодательные инициативы и правовое регулирование российского книгоиздания» и «Книжный рынок России – 2019», научно-практический семинар «Аналитика чтения и оценка читательских компетенций детей и подростков». Впервые будут объявлены победители премии «Блог-пост. Лучший книжный блог года».

Кроме того, в рамках партнерства с Болоньей пройдет и Международная конференция «Книга без слов» о быстро развивающемся жанре Silent Book, где за повествование полностью отвечает иллюстрация. Для таких книг не существует языковых барьеров, они легко пересекают границы и часто становятся международными бестселлерами. Цель конференции – вовлечь Россию в этот международный процесс, помочь авторам, издателям и художникам разобраться в новом для них формате книги.

Для иллюстраторов итальянская школа MiMaster подготовила трехдневный образовательный марафон в специальном пространстве ярмарки Illustrator’s Survival Corner. Это уникальная возможность для начинающих художников заявить о себе – уже несколько лет программа корнера является ключевым событием Болонской ярмарки и точкой опоры для молодых иллюстраторов со всего мира.

Церемония открытия ярмарки пройдет 4 сентября в 12:00.