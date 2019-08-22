РИАМО – 22 авг. Музей-усадьба «Архангельское» 14-15 сентября превратится в маленькую Италию, на территории проведут фестиваль Тьеполо-fest III, мероприятие объединит эстетов, любителей искусств, гурманов и всех, кто следует простому правилу carpe diem (лови мгновение, живи настоящим), говорится в сообщении пресс-службы музея.

В течение двух дней гости мероприятия смогут погрузиться в атмосферу настоящей Италии с ее яркими красками, зажигательной музыкой, танцами, ароматами, вкусной кухней и солнечным настроением.

«Фестиваль посвящен Джованни Баттиста Тьеполо – последнему великому представителю венецианской школы живописи. В коллекциях музея находятся выдающиеся образцы классического итальянского искусства и литературы, среди которых выделяются два шедевра Тьеполо «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры», созданные в 1747 году, в период наивысшего расцвета творчества мастера. Во Дворце им посвящен отдельный зал», – говорится в сообщении.

Настоящая итальянская феерия на фестивале предусматривает развлечения для посетителей всех возрастов: тематические мастер-классы, интерактивные развлечения, лектории, выставки, детская зона, фудкорт, арт-маркет, авторский квест по парку, фото-интерактивы, и насыщенная программа на сцене.

В дни фестиваля Тьеполо-fest III зрители смогут услышать максимум итальянской музыки – от произведений эпохи Барокко до современного звучания и DJ mash–up. Для гостей фестиваля пройдут мастер–классы по историческому и современному итальянскому танцу, концерты классической музыки в «Колоннаде».

Гостям также будут предложены различные виды мороженого – любимого лакомства итальянцев.

«Мороженщики FESTA DEL GELATO в холодном десерте воплотят самые невероятные сочетания вкусов, можно будет попробовать как привычные, так и совсем нестандартные топпинги: мороженое с чернилами каракатицы из спирулины», – подчеркивается в материале.

Жонглеры, акробаты, ходулисты и прочие артисты вовлекут гостей фестиваля в атмосферу настоящего праздника. Для всех желающих будут открыты двери экспозиционных залов усадьбы «Архангельское» (скульптура, живопись, редкие книги). Также на территории будет представлена экспозиция редких автомобилей.

Кроме того, гости смогут вдоволь насладиться пастой, ризотто, пиццей, морепродуктами, выпечкой, десертами жаркой Италии. Желающие смогут взять уроки у шеф-поваров на кулинарных мастер-классах.