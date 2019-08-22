РИАМО – 22 авг. В столице 31 августа пройдет молодежный фестиваль «PROлето», его главными площадками станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ, сообщает в четверг kp.ru.

«РСМ обратился к дирекции ВДНХ с инициативой включиться в проведение фестиваля «PROлето». На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль «Маевка», однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включиться в «PROлето», — сказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

Он добавил, что было написано заявление об организации еще одной площадки и в качестве наилучшей выбрали проспект Академика Сахарова.

Фестиваль стартует на проспекте Сахарова в 15:00 и продлится до 19:00. Затем праздник переместится на ВДНХ, где продолжится с 20:00 до 23:00.

В рамках фестиваля состоится концерт, в котором примут участие звезды российского шоу-бизнеса и популярные музыкальные группы — кумиры молодежи. Хэдлайнеров выберут в ходе голосования на портале «Активный гражданин».