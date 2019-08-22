РИАМО - 22 авг. На территории Виноградовского лесничества прошло выездное обучение по использованию и применению беспилотной авиационной техники, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

При обучении использовали квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro и мобильное приложение «Финист».

«Обучение прошли 25 сотрудников центрального аппарата и филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз», в которые поступили недавно закупленные квадрокоптеры», — говорится в сообщении.

Инструктор, сотрудник компании ООО «Формоза-Сервис», провел обучение, а также разобрал возможные внештатные ситуации, которые могут возникнуть у пилота при управлении беспилотником, действия при них, возможные режимы работы. Это, например, режим свободного полета, режимы по съемке пожаров. Подробно была рассмотрена работа мобильного приложения «Финист», созданного для работы на территории лесов Московской области.