РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 авг. В подмосковных Люберцах в Центральном парке открылся светомузыкальный фонтан во время праздника в честь Дня флага, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий дал старт работе фонтана.

«Сегодня у нас праздник - День флага, и мы вместе с вами откроем долгожданный фонтан. Я думаю, что вы убедились, что он красивый, фундаментальный и музыкальный. Вы многие бывали в других городах, странах, но наш город достоин этого фонтана», - сказал глава.

Также Ружицкий вручил благодарственные письма работникам, которые устанавливали фонтан.

В честь Дня флага в Люберцах выступил народный артист России Александр Серов.