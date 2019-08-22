РИАМО – 22 авг. Google выпустила заключительную бета-версию Android 10 Q, которой впервые не стали давать название сладости, как было в предыдущих версиях, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

До этого Google называла версии Android в честь сладостей. Сначала был Android 1.6 Cupcake, потом 1.6 Donut, 2.0 Eclair. Версии ОС получали названия в честь KitKat, Marshmallow, Oreo и других сладостей.

«Придумывать десерт на букву Q Google в этот раз отказалась, оставив просто Android 10. В компании отметили, что в случае со «сладкими» названиями существовали некоторые проблемы: не во всех странах названия десертов, используемых компанией, были понятны», — говорится в сообщении.

Например, в некоторых странах пирог не считается десертом, а в Японии нет сладости на букву L. Последующие версии будут иметь слово Android и новый номер.

Кроме того, изменился шрифт, которым написано название системы и версии. Так как зеленый цвет плохо различается людьми с нарушениями зрения, теперь название написано черными буквами на белом фоне.