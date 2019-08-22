РИАМО - 22 авг. В Волоколамском городском округе пройдет XVI Международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», открытие запланировано на 23 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках фестиваля пройдут две конкурсные международные программы: конкурс игровых и конкурс документальных фильмов, в которых в этом году будут представлены свыше 40 фильмов из Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Сербии, <…> а также фильмы из России — Екатеринбурга, Новосибирска, Назрани, Санкт-Петербурга, Москвы и других», — говорится в сообщении.

Во время церемонии открытия фестиваля по красной дорожке пройдут звезды российского кино: народный артист России Аристарх Ливанов, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер Тенгиз Семенов, народная артистка России Ирина Мирошниченко, народный артист России Сергей Никоненко, народная артистка России Людмила Зайцева, кинорежиссер-документалист, сценарист, продюсер Сергей Мирошниченко и другие.

Гости смогут увидеть в фойе Дворца спорта макет памятника фронтовым кинооператорам, идея создания которого несколько лет тому назад была инициирована кинофестивалем «Волоколамский рубеж». 23 августа в 16:00 пройдет круглый стол на тему: «Кинофестивальное движение России – пробки, заторы, пути развития».

24 августа в 15:00 пройдет мемориальная акция памяти Великого князя Константина и князя Олега Романовых, в 20:00 в усадьбе Гончаровых в селе Ярополец состоится традиционный для фестиваля Пушкинский вечер. А 25 августа в 19:00 в Центре культуры и творчества «Родники», где проходят основные фестивальные кинопоказы, состоится вечер памяти Василия Шукшина.

В детских оздоровительных лагерях с 22 по 27 августа будет работать Киношкола «Волоколамский рубеж».

«Волоколамский рубеж» проходит уже в шестнадцатый раз. Основной посыл программ киносмотра – достоинство и честь, патриотизм и долг, любовь и верность. Задача фестиваля — формирование средствами кинематографа интереса зрителей к истории своей страны, русской культуре и ее достижениям, воспитание уважение к истории своего Отечества.