РИАМО - 22 авг. ФГУП «Почта России» выступила партнером международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», в рамках мероприятия на Красной площади будет работать выездное отделение почты, говорится в сообщении пресс-службы отделения предприятия по макрорегиону Москва.

«Специально к фестивалю «Спасская башня» Почта России выпустила уникальные открытки с изображением почтового ящика и символикой мероприятия общим тиражом 7,5 тысяч экземпляров. Их можно бесплатно получить в выездном почтовом отделении, открывшемся напротив Никольской улицы», - говорится в сообщении.

Прямо с Красной площади можно будет отправить открытки с видами Москвы, а также приобрести их и множество другой филателистической и сувенирной продукции.

Работать выездное отделение «Почты России» будет на главной площади страны с 23 августа по 1 сентября. При этом отправить почтовые приветы с фестиваля можно будет совершенно бесплатно.

Фестиваль «Спасская башня» является одним из крупнейших международных культурных проектов России. В этом году участие в нем примут военные оркестры из Японии, КНР Азербайджана, Турции, Италии, Норвегии и других стран мира.