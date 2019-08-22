РИАМО - 22 авг. Труп мужчины обнаружили на улице Комарова в подмосковном Щелкове, личность погибшего устанавливается, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городе Щелково на улице Комарова без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 50-55 лет», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент личность умершего устанавливается. Проводится доследственная проверка.