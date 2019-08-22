РИАМО - 22 авг. Строительство нового индустриального парка «PNK-Парк Пушкино» в Пушкинском городском округе планируют закончить во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В рамках проекта будут возведены универсальное индустриальное здание №1 площадью 27,7 тысячи квадратных метров, котельная, два КПП, насосная станция и распределительный пункт», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Девелопером проекта выступает PNK Group.

Универсальное индустриальное здание предусмотрено для хранения изделий и товаров различного назначения, а также размещения административного и рабочего персонала. После ввода объекта в эксплуатацию численность работников предприятия составит 100 человек в смену. Первую плановую проверку на объекте инспекторы проведут 9 сентября 2019 года.