РИАМО - 22 авг. Тело молодого мужчины обнаружили на улице Городковская в подмосковном Павловском Посаде, по данному факту начата доследственная проверка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городе Павловский Посад на улице Городковская без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент личность умершего устанавливается. Проводится доследственная проверка.