РИАМО - 22 авг. В столице стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею, организаторами соревнования выступают департамент спорта города и федерация хоккея столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Старт турниру дал в четверг мэр города Сергей Собянин.

«Первый хоккейный турнир сезона проходит с 22 по 25 августа во Дворце спорта «Мегаспорт» (Ходынский бульвар, дом 3) уже в 12-й раз (начиная с 2008 года) и традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги», — говорится в сообщении.

В турнире участвуют столичные команды «Динамо», «Спартак», ЦСКА и подмосковный «Витязь». Турнир проводится в один круг, каждая команда сыграет по три матча.

В этом году в составах команд на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов.

В дни проведения матчей департамент спорта Москвы организует развлекательные мероприятия, которые начинаются за 2 часа до начала матчей.

Кроме того, будут проводить образовательную программу для юных болельщиков, которые смогут не только следить за игрой профессионалов, но и услышат профессиональный комментарий хоккейного эксперта. Трансляция будет вестись через наушники, которые ребятам выдадут перед началом матча.

В 18:00 23 августа пройдет выставочный матч между командами хоккейной школы ЦСКА (юниоры) и сборной Московской студенческой хоккейной лиги U18 (студенты первого курса, поступившие в вузы, новички МСХЛ).

В столице регулярно играют в хоккей более 80 тысяч детей и взрослых. В системе Москомспорта хоккейную подготовку проводят в семи учреждениях: СШОР №1, спортивных школах №2, №7, №10 и «Академия Спартак», МГФСО и ФСО «Хоккей Москвы». Подготовку проходят более 4 тысяч человек.

В распоряжении Москомспорта есть 26 физкультурно-оздоровительных комплексов с катками. В ближайшие годы планируют построить еще семь таких объектов, в их числе: спортивный комплекс с катком для ГБУ «Физкультурно-спортивное объединение «Хоккей Москвы», спортивный комплекс с катком для КП «Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80», спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут для ГБУ «Центр физической культуры и спорта Юго-Восточного административного округа города Москвы» в составе ТПУ «Некрасовка».

Кроме того, планируют построить ФОК на улице Молдагуловой, Ледовый дворец для ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70», Ледовый комплекс «Кристалл» и Ледовый дворец на улице Авиаторов.