РИАМО - 22 авг. До конца года в Дрезненской городской больнице отремонтируют хирургическое отделение, во время работы отделение будет работать в обычном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В августе начался капитальный ремонт хирургического отделения. В процессе ремонта будет проведен комплекс значительных работ по улучшению состояния здания – заменим коммуникации, окна, двери, полы и сантехнику, отремонтируем входную группу, фасад здания. Пребывание наших пациентов после ремонта станет намного комфортнее», – заявил главный врач Дрезненской городской больницы Валерий Терехин.

Ремонт отделения выполняется за счет средств программы губернатора «Здравоохранение Подмосковья». Все работы планируется завершить до конца года.

«Для пациентов, нуждающихся в консервативном лечении, будет выделено пять палат в терапевтическом отделении. Всех, кому необходимо хирургическое вмешательство, переведут на второй этаж. Отделение будет работать в обычном режиме», – подчеркнул Терехин.