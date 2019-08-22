РИАМО - 22 авг. Работы по возведению торгово-ярмарочного комплекса на улице Рабочая в поселке Михнево городского округа Ступино планируется завершить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На территории торгово-ярмарочного комплекса разместятся магазины и предприятия сферы услуг с широким ассортиментом товаров. Площадь здания составит свыше 1,5 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Застройщиком объекта является ОО «Инсстрой». Плановое завершение строительства – третий квартал 2020 года.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтаж внутренних инженерных сетей, работы по устройству наружного освещения и благоустройству территории», – сообщил начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.