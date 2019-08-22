РИАМО - 22 авг. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» во время операции «Ребенок-пассажир» на территории обслуживания проверят соблюдение правил перевозки детей в машинах, говорится в сообщении пресс-службы отдела Госавтоинспекции.

«Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле, а также пресечение нарушений ПДД со стороны детей-пешеходов и водителей транспортных средств», – говорится в сообщении.

В материале напоминается, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских кресел.

Штраф за нарушение данных требований составляет 3 тысячи рублей.