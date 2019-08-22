РИАМО - 22 авг. В Рузском городском округе начали строительство фельдшерско-акушерского пункта, благодаря которому медицинская помощь станет доступна населению села Рождествено и окрестных деревень, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На данный момент администрация завершила процедуры подготовительного этапа: выполнила расчистку и планировку участка для последующей передачи подрядчику.

«В ФАПе будут работать два врача. Планируется, что в смену они смогут принимать ежедневно до 25 пациентов», — говорится в материале.

В августе заключен государственный контракт между министерством строительного комплекса Московской области и ООО «Регион проект». Администрацией Рузского городского округа проведены подготовительные работы по расчистке и планировке участка для передачи его подрядчику.