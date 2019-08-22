РИАМО - 22 авг. Совет ветеранов АО «Воскресенские минеральные удобрения» провел фестиваль урожая «Дары природы», где его участники традиционно представили свои достижения в области садоводства и огородничества, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

«Ежегодная выставка-конкурс состоялась в четвертый раз и собрала рекордное количество участников – 35 человек. Формат мероприятия уже давно вышел за рамки конкурсного состязания, подарив химикам настоящий праздник творчества, ведь свои садово-огородные достижения ветераны оформляют в интересные композиции, дополняя их приготовленными блюдами – свежими соленьями, конфитюром и вареньем, ягодными напитками и пирогами», — говорится в сообщении.

У каждой композиции из ягод и оригинальных поделок из овощей и фруктов были свои сюжеты, среди которых нашлось место произведениям Шарля Перро и Льюиса Кэролла.

Собрать в этом году богатый урожай ветеранам помог подарок от предприятия – выпускаемые на «ВМУ» водорастворимые удобрения марки Solar, которые, будучи отличным источником азота, фосфора и калия, значительно увеличивают урожайность, обогащая овощи, фрукты и плодово-ягодные культуры микроэлементами.

«Победителей конкурса «Дары природы» определили методом «сладкого» голосования: в лидеры вышли композиции, получившие максимальное число конфет от гостей выставки. Первое место вновь завоевала Елена Закирова, создавшая настоящий сказочный мир из тыкв. Второе место было присуждено Надежде Курковой и ее булгаковскому коту Бегемоту из тыквы, третье – Людмиле Морозовой и ее свадебной парочке из баклажана и капусты», — добавляется в сообщении.

Победителям вручили сладкие призы и полюбившиеся марки удобрений в специально разработанной для дачников килограммовой упаковке для дальнейшего развития садово-огороднического таланта, а гостей праздника урожая ждала дегустация конкурсных экземпляров с последующим чаепитием.

«Фестиваль «Дары природы» – это не только яркий праздник творчества, но и наглядное подтверждение высокого качества продукции химкомбината, ведь все это богатство было получено с помощью наших минеральных удобрений», — отметила председатель совета ветеранов Серафима Морозова.

Она поблагодарила всех конкурсантов за оригинальность и нестандартный подход к выполнению работ и химкомбинат за неизменную поддержку и возможность вести насыщенную, наполненную яркими культурными и спортивными событиями жизнь.