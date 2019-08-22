РИАМО – 22 авг. В Каширской центральной районной больнице на базе взрослого поликлинического отделения №2 начали проводить склеротерапию вен нижних конечностей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Данная процедура малоинвазивна и проводится непосредственно на амбулаторном приеме. На сегодняшний день это один из наиболее эффективных методов в борьбе с варикозом.

«Процедура склерозирования проходит путем введения с помощью шприца с тонкой иглой специальных растворов в поврежденную вену. Таких процедур обычно требуется от трех до пяти. На сегодняшний день это одна из наиболее популярных безоперационных методик, позволяющая не только устранять варикозно расширенные вены, но и проводить коррекцию нарушенной при варикозной болезни гемодинамики», – отметил главный врач медучреждения Николай Гонтюрев.

Он дополнил, что популярность склеротерапии связана с ее технической простотой и доступностью и практически идеальным эстетическим и функциональным результатом. Данная процедура проводится бесплатно, по ОМС.