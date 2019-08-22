РИАМО - 22 авг. Вирус африканской чумы свиней не обнаружили у свиней, которые были направлены в Подмосковье со свинокомплекса в Курской области, где ранее обнаружили возбудитель заболевания, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Генетический материал возбудителя АЧС выявили при анализе патологического материала от павших свиней, принадлежавших ООО «АПК-Курск», филиал Беляевский свинокомплекс, расположенный в Курской области.

«Управлением при анализе ФГИС «Меркурий» установлено, что в адрес индивидуального предпринимателя, находящегося в Московской области, от ООО «АПК-Курск» (филиал Беляевский свинокомплекс) поступило 150 голов свиней для убоя», — говорится в сообщении.

Управление вместе с Государственной ветеринарной службой Подмосковья приняло меры на подконтрольной территории, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для недопущения заноса и распространения АЧС. Был организован отбор проб для исследования на АЧС - кровь от живых свиней и продукты убоя свиней.

По результатам исследования отобранных образцов биологического материала и свиноводческой продукции генетический материал вируса АЧС не обнаружен.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасна для животноводства, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике.