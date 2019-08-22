РИАМО - 22 авг. Участок магистрального газопровода-отвода, который ведет к газораспределительной станции «Архангельское» в городском округе Красногорск, переустроят, вместе с ним обновят и кабель технологической связи, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Кольцевой газопровод Московской области, построенный в 1960-1970-е годы, представляет собой двухниточную систему взаимосвязанных газопроводов, обеспечивающих газоснабжение Москвы и области через газораспределительные станции и контрольно-распределительные пункты. С середины 2000-х годов <…> проводятся работы по реконструкции и техническому перевооружению объектов газового хозяйства», - говорится в сообщении.

Накануне Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для проведения работ по переукладке газопровода в Красногорске. На данный момент там установлен отвод длиной 317 метров. На станции «Архангельское» ему на замену возведут газопровод-отвод протяженностью около 361 метра. При этом прокладывать его будут под землей, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации.

На период работ будут обустроены временные сооружения и подъезды для специализированной техники. Планируется, что финансировать проект будут из бюджета Московской области.