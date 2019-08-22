РИАМО - 22 авг. В парках культуры и отдыха Подмосковья отметили День Государственного флага России, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В парке «Березовая роща» (Дмитровский округ – ред.) состоялась праздничная концертная программа, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации. На сцене выступили лучшие артисты города. Также на главной входной арке (площадка справа от входа) гости праздника раскрасили триколор и запустили в небо настоящий огромный воздушный шар», — говорится в сообщении.

В парке «Пехорка» городского округа Балашиха прошла концертная программа в честь Дня государственного флага. Гости могли послушать любимые песни в исполнении солисток хора мам «Припевочки», хора русской песни «Московская сторонушка» и артистов Балашихи.

В парке «Солнечный берег» Талдомского городского округа прошли концертные программы, молодежный флешмоб «Флаг моего государства», выступление коллективов художественной самодеятельности и акция «Российский триколор».