РИАМО - 22 авг. Работодателям в Подмосковье напомнили о нормировании рабочего времени водителей и оплате их труда, так, нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 часов в неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции труда в Московской области.

Режим труда и отдыха работников транспортных организаций должен соответствовать нормам трудового законодательства, а именно положению об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Документ распространяется на всех водителей, кроме тех, кто занят на международных перевозках, кто работает в составе вахтовых бригад при вахтовом методе организации работ.

«Под рабочим временем водителя следует понимать время, в течение которого водитель должен исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового распорядка организации и графиком работы (сменности)», — говорится в сообщении.

В рабочее время также включаются перерывы для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах, проведение медосмотра водителя перед выездом на линию и после возвращения с линии.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю. Время управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не может превышать 9 часов. При перевозке тяжеловесных, длинномерных и крупногабаритных грузов смена не может превышать 8 часов.

Если нормальная продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена, водителям должен устанавливаться суммированный учет рабочего времени. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) можно увеличить до 10 часов, но не более двух раз в неделю, при этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не может превышать 90 часов.

Работодатель имеет право увеличить продолжительность ежедневной работы до 12 часов водителям, работающим на регулярных городских и пригородных маршрутах.

Эти особенности нужно учитывать при составлении графиков работы водителей, которые утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. Такие графики должны составляться для всех водителей на каждый день и доводиться до их сведения не позднее чем за месяц до введения в действие.

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов. Это не распространяется на тот случай, когда надо выполнить или закончить начатую работу, если ее незавершение может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, сверхурочная работа может превысить норматив, если необходимо продолжить работу при неявке сменщика, если работа не допускает перерыва.

«Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств», — добавляется в сообщении.

Некоторым водителям работодатель может установить ненормированный рабочий день. Такой режим можно установить водителям легковых автомобилей, кроме такси, водителям автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым на геологоразведочных, топографо-геодезических и изыскательских работах в полевых условиях.

Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 часов. Время перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность устанавливаются с учетом мнения представительного органа работников или по соглашению между работником и работодателем в трудовом договоре.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов независимо от перерыва на отдых и питание.

Работники транспортных организаций имеют право и на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также за особый характер работы.

Работодатель может самостоятельно установить дополнительный оплачиваемый отпуск, если условия труда на конкретных рабочих местах будут признаны опасными, вредными или особыми.

Рабочее время водителей оплачивается с учетом всех установленных трудовым законодательством надбавок и доплат - оплата сверхурочной и ночной работы, а также работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Коллективным или трудовым договором может быть предусмотрена выплата иных надбавок.