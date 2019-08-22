РИАМО - 22 авг. Жители микрорайона Ферма обратились к депутату Мособлдумы, олимпийскому чемпиону Александру Легкову с просьбой создать волейбольную площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

Вопрос уже находится на рассмотрении, решить его удастся сразу после передачи земли из собственности Минобороны России в собственность муниципалитета. В этом вопросе работа ведется в том числе под совместным контролем спортивной общественности, депутатского корпуса и главы района Михаила Токарева.

«Серьезных препятствий для обустройства площадки нет. Есть нюансы с лыжной трассой. Но ее мы не уберем, уже найдены варианты», — сказал Легков.

Также он отметил, что на берегу Лесного озера есть возможность обустроить места и для других видов спорта.